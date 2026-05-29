◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準決勝埼玉―東京ベイ（３１日、秩父宮ラグビー場）プレーオフ（ＰＯ）準決勝で埼玉戦に臨む東京ベイは２９日、千葉・船橋市内のクラブハウスで会見を開き、試合登録メンバーを発表した。フラン・ルディケ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「大事な場面をどれだけ勝ち取れるか。試合を通してどれだけ我慢ができるか、プランを遂行できるかが大事になる」と表情を引き締めた。