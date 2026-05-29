Mrs. GREEN APPLEが7月8日、映像作品『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』を同時リリースする。そのチェーン別オリジナル特典デザインが公開された。【画像】『THE ORIGIN』チェーン別オリジナル特典デザイン今回公開されたのは、UNIVERSAL MUSIC STORE・Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE限定のタペストリーをはじめ、タワーレコードの