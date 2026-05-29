俳優の宮川一朗太（60）が26日放送のNHK・Eテレ「ハートネットTV」（後8・00）に出演し、シングルファーザーとして娘2人を育てた経験を振り返った。24歳の時に同い年のフリーライターの女性と結婚。2人の娘をもうけたが、育児を通して意見が合わずにケンカが増え2005年に離婚した。娘たちは当時中学生で思春期の真っただ中。「友達に絶対知られたくない」という希望を受けて離婚は公表しなかった。その後はシングルファーザ