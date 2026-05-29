Cathy Doll（キャシードール）2026年夏新作コスメ｜1本で身体のトーンアップ・肌補整・UV対策を叶える『CCボディサンプライマー』が誕生。5月29日（金）12時よりEC先行発売、6月上旬からは全国のドン・キホーテでも順次発売されます。今回は編集部によるリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介！Cathy Doll（キャシードール）2026年夏新作コスメCathy Doll（キャシードール）2026年夏新作コスメ『CathyDollCCボディサンプ