ナフサのサンプル＝4月経済産業省は29日、4月のナフサの国内生産は前年同月比22.8％減の90万6660キロリットルだったと発表した。減った分はナフサ由来の化学製品の在庫を活用して賄っており「必要量は足りている」と説明した。石油統計速報で明らかにした。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で中東以外からの原油調達が増え、中東産を使っていたメーカー側が精製処理のトラブルを避けるため施設を「抑制的に稼働した」という。ナフ