高市首相は２９日昼、経団連の筒井義信会長と首相官邸で会食した。高市首相が経済３団体のトップと個別に会食するのは、首相就任後、初とみられる。会食は経団連の呼びかけで開かれた。経団連側からは筒井氏のほかに久保田政一事務総長が参加した。筒井氏によると、中低所得者を支援する「給付付き税額控除」や、官民で推進している設備投資、研究開発投資などについて意見交換をしたという。会食後に報道陣の取材に応じた筒