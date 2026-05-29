お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が28日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）にゲスト出演。先日参加した第79回カンヌ国際映画祭での裏話を語った。是枝裕和監督の最新作「箱の中の羊」で夫婦を演じたダブル主演の綾瀬はるかをエスコートする姿が話題になっていた大悟。MCに「いかがでしたか？」と振られると「言った人間にしか分からないものがありますよね」とどや顔。レッドカーペットでのエスコー