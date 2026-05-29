お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が29日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）にゲスト出演。電車内で男に足を蹴られたとつづった自身のX投稿について言及した。真栄田はXで「ちょっと前だけどさ、落ち着いてから書こうと。電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない。そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた30代くらいの男が