俳優近藤雄介（33）が29日、SNSを更新。4月29日に放送された日本テレビ系ドラマ「AIに話しすぎた男」出演と、派生ARG（代替現実ゲーム）作品「流出したドラマ台本」について告知した。近藤は「先日、日本テレビで放送されたドラマ『AIに話しすぎた男』のドラマプロデューサー三井陽介役で出演しております！」とつづり「ドラマとゲームが重なる新しいエンタメで、ワクワクしながら撮影に臨みました！追加情報も随時UPされるので要