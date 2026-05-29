ガソリンエンジン仕様限定ではあるものの数か月で納車が可能2026年4月3日、トヨタは「ランドクルーザー250」のガソリン車を対象とした一部改良を実施し、同日に発売を開始しました。ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。2024年4月、「ランドクルーザープラド」の実質的な後継モデルとしてランドクルーザー250が発売されました。【画像】待望の一部改良！ トヨタ「“新”