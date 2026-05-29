木村拓哉が、9月5日よりライブツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint』を開催。また、新レーベル C&C STAGE移籍後初となるオリジナルアルバム『Checkpoint』を今夏リリースすることも発表された。 （関連：木村拓哉、繋がりによって乗り越えてきた荒波『Flow』400回放送を機に振り返る“ここだけの出会い”） 本ツアーは、兵庫、福岡、千葉の国内3都市のほか、ソウル、台北を巡る