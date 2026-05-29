ミーシャが、Phil Beaudreauとココボナを迎えて制作したニューシングル「Dream of Summer」を本日5月29日にリリースした。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 本楽曲は、今後リリース予定のアルバムへと続くサウンドと感情の世界観を拡張する作品であり、淡いサイケデリアと静かな内省が溶け合う、没入感のあるR&