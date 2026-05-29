5月24日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、東京・杉並区で出会った伸一さん（65）の家について行きました。【動画】「結婚はしない」20歳年上の彼女が抱えた負い目…30年寄り添い続けた男性がガラケーに残す“愛の記憶”＆ 雷に打たれた女性…九死に一生の壮絶人生夜の西荻窪駅で、ほろ酔い気味の男性を発見！ 「家、ついて行ってイイですか？」と聞くと「いいよ、別に」と取材を快諾し