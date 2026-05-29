映画『スター・ウォーズ』の7年ぶりとなる劇場公開作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が好調なスタートを切った。一方で、新規ファンからも注目が集まるなか、今回も恒例の「スター・ウォーズはどの順番で見ればいいのか？」問題がSNS上で再燃している。 【画像】女性にも大人気！ グローグーを抱きかかえる女性 「かわいい」を理