6月11日にはタイトリストの新作ドライバー『GTS』シリーズが発売される。さらに、ツアーではプロギアの新作ドライバーも解禁されてネットニュースになっている。現在のドライバー部門はピン、テーラーメイドが上位に入っているが、タイトリスト、プロギアはどこまでトップに迫るのか？二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに予想してもらった。【画像】“ギリギリの飛び”で話題になる予感！プロギアの『プロトタイプ』ドライバー「