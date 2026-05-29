＜〜全英への道〜ミズノオープン2日目◇29日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第2ラウンドが終了した。ツアー通算8勝の小平智が1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル15アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。【写真】小平智がぞっこんタイトリストGTS3の顔はこんな感じトータル12アンダー・2位タイに米澤蓮とショーン・ノリス（南アフリカ）。トータル11アンダ