＜太平洋クラブチャレンジ最終日◇29日◇太平洋クラブ 江南コース（埼玉県）◇7224ヤード・パー72＞国内男子下部ACNツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た27歳・木村太一が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。トータル17アンダーで逃げ切り、3年ぶりのツアー2勝目を果たした。【写真】マジ？片山晋呉が“世界初”のアイアンシャフト投入トータル12アンダー・2位に安保卓哉。トータル11アンダー・3位タイに和田章