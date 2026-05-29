エフエム東京（TOKYO FM）は29日、4月17日に公表したオーディションイベント『閃光ライオット』の応募者過大公表に関して、役員および関係者の処分並びに再発防止策を決定したと伝えた。【全身ショット】アンバサダーには…ミニ丈美脚を披露した井上和＆賀喜遥香役員の処分について「本事案に関する管理監督責任を踏まえ、代表取締役については月額報酬の30%、過大公表発生当時の当該部門担当役員については20%、その他の常勤