モデルのせいらがレディースブランド「LILY BROWN」と世界的ウィメンズブランド「ANNA SUI」とのコラボレーションコレクション第3弾のモデルを務める。夏の高揚感をディテールに落とし込んだ、リゾートからシティまで楽しめる特別なコレクションを着こなしたルックが公開された。【写真】美脚すらり…ショートパンツを着こなすせいら今回の「2026 Summer Collection」では、音楽と水辺に漂うサマーグルーヴをANNA SUIのロマン