俳優の野呂佳代が、舞台で共演する超大物美人女優に「刺激をもらった」と語った。【映像】刺激を受けた超大物美人女優野呂は、5月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に初出演。番組では、野呂が出演する舞台『仁義なきストライク』の稽古で衝撃を受けたある超大物女優の話題になった。黒柳が「どんな舞台です？」と尋ねると、野呂は「ボウリング場…寂れたボウリング場で、巻き起こるドタバタ劇みたいな…」と説明