日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「住まいのトラブル１１０番」。ニッポンの社長・ケツが自宅の悩みを明かした。ケツは「キングオブコント」２０２０年から２０２４年まで５年連続で決勝進出し、昨年は大型賞レース「ダブルインパクト２０２５漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」で初代王者に輝くなど、売れっ子として活躍中。「東京に来て、３年前くらいに