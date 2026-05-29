栃木県で起きた強盗殺人事件で、事件を主導したとみられる48歳の男が公開手配されました。フジテレビ解説委員・上法玄解説委員と見ていきます。29日、公開手配されたのは住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）です。この事件では、これまでに指示役の夫婦と実行役の少年4人がすでに逮捕されていますが、益田容疑者は事件を主導した人物とみられ、警察が強盗殺人の疑いで逮捕状を取って行方を追っていました。――益田容疑者は海外