お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が29日、自身のアメブロを更新。次男・誠八（せいはち）くんが撮影した家事をする小原や、食事をする夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木や子どもたちの様子を公開した。【映像】自宅が話題・青木さやか、ピンク髪の16歳長女と親子ショット「お母さんの写真」と題して更新したブログで、小原は「スマホみたら???なんだ、この写真???」と、いつの間にか撮影されていたという数枚