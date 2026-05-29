プリマハムの「香薫あらびきポーク」プリマハムは29日、家庭向けと業務用のハムやソーセージなど約250品目を8月1日納品分から順次値上げすると発表した。引き上げ率は約5〜約35％。原材料に加え、中東情勢の緊迫化に伴う石油関連資材の価格高騰を理由に挙げた。対象は「香薫あらびきポーク」などで、商品ごとの改定額は公表していない。値上げは2025年4月以来となる。冷凍食品大手ニチレイフーズも29日、冷凍食品と常温食品