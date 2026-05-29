２９日午後２時１５分頃、長野市桜枝町で、都市ガスの工事中に「ガスが漏れた」と１１９番があった。５０歳代の男性作業員が病院に搬送されたが、意識不明の重体という。長野市消防局の発表などによると、現場では男性ら２人が小型の重機で開けた穴の中で作業しており、ガスの配管を損傷したとみられる。事故の影響で現場近くは一時、通行止めとなった。