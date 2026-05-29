GENERATIONS中務裕太(33)、BALLISTICK BOYZ奥田力也（26）が29日、都内で、スマホ用ダンス上達支援アプリ「AI DANCE LAB Supported by SoftBank」ローンチ記念イベントに出席した。同アプリは骨格推定技術と生成AIを活用し、ダンススキルの向上を支援するもの。中務と奥田は、講師と生徒の関係。中務は奥田との初対面時を「クソガキだった」と振り返った。「エレベーターが開いたら、金髪でサングラスに毛皮のコートで。“なんだこ