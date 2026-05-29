サッカー日本代表選手たちの“オシャレすぎる”私服姿が、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。【映像】上田綺世らの「オシャレな私服姿」（実際の様子）日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネル『JFATV』は5月28日、最新動画の「Team Cam vol.01｜アイスランド戦に向けトレーニングを開始」を公開した。日本代表は5月31日のアイスランド戦（国際親善試合）、そして6月12日に開幕するFIFAワールドカップ2026に向け