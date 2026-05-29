韓国人気俳優のキム・スヒョンの所属事務所・ゴールドメダリストが声明を発表したと２７日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。声明内容は、２０２５年２月に死亡した女優・キム・セロンさん（当時２４歳）の遺族が、キム・スヒョンに対し「娘と未成年時に交際していた」などと暴露していたことが、虚偽だったと判明した件について。遺族とともにキム・スヒョンの過去を暴露していたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カ