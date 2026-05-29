「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が29日、Xを更新。米国とイランの緊張関係による中東原油輸入減について言及した。高市早苗首相は「ナフサの国内供給は問題ない」と一貫して主張。そんな状況下で、日本テレビ系「newszero」が政府関係者のコメントを紹介。与党内からは「説明に無理がある」との声が出ているという。また、政府関係者は「高市首相は世論をものすごく気にしている。なるべく、