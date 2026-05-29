メーガン妃とヘンリー王子が、王室在籍時代に住んでいたウィンザーの邸宅フロッグ・モアハウスの数百万ドル（数億円）をかけた改修工事を白紙にする計画が進められていると英紙サンが先日、報じた。ウィンザー城内にあるフロッグモア・コテージで行われていた約３００万ドル（約４億３０００万円）相当の改修工事を「元に戻す」つまり白紙撤回にする計画が進められているという。この改修費用は当初、英国政府の納税者資金に