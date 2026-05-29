【モデルプレス＝2026/05/29】日本テレビ AnichU枠、読売テレビ 火アニ枠にて放送中のアニメ『ただいま、おじゃまされます！』（シーモアコミックス／毎週水曜深夜24時）の第9、10話にオープニングテーマを務める超特急からカイとリョウガが登場する。【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル◆カイ＆リョウガ「ただいま、おじゃまされます！」に登場第9話、第10話に、オープニング主題歌『C'est la vie』を担当しているメ