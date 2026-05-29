【モデルプレス＝2026/05/29】女優の比嘉愛未が6月10日に発売する初エッセイ集『またね。』（講談社刊）より、帯文と収録カット2点が公開された。【写真】39歳朝ドラ女優、エイジレスな“ほぼすっぴん”顔◆比嘉愛未、“ほぼすっぴん”収録カット公開帯の裏面は、エッセイ本編から抜粋した印象的な言葉で構成されている。「基本、私は人に執着しないはずなんですが、恋愛となるとそうでもないようで」「人が年を重ねることをポジテ