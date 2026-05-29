【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#4【前回を読む】銃撃戦にデモの恐怖…それでも日本にとってメキシコ開催がラッキーなワケボンジーア！さてみなさんは、毎回W杯には参加国の警察官が派遣されてるってことは知っているかな？いわゆる「フーリガン」がいるイングランド、ドイツ、オランダ、アルゼンチンあたりは、毎回大勢の警官が現地で警備にあたってる。国外だから武器を持ったり、逮捕したりっていう権限