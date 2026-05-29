欧州株堅調、中東情勢の改善期待で 東京時間17:28現在 英ＦＴＳＥ100 10448.18（+22.22+0.21%） 独ＤＡＸ25170.09（+77.84+0.31%） 仏ＣＡＣ40 8258.87（+70.00+0.85%） スイスＳＭＩ 13575.17（+70.41+0.52%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:28現在 ダウ平均先物JUN 26月限50800.00（+57.00+0.11%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7587.50（+5.75+