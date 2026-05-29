試合前に３・４月の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した西武・平良海馬投手へ記念品が授与された。３・４月は５試合に登板して２勝０敗、防御率０・４９の成績。今季初登板となった３月２９日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）では、ロッテ打線を散発５安打に抑え、自身プロ初完投を自身初完封勝利で飾った。前年２５年はチームの守護神として３１セーブを挙げ、最多セーブに輝いた。前年に最多セーブを受賞した投手が翌年先発に転向し