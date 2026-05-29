◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）ファーストピッチに、タレントの中山秀征が登場した。背中に「ＢＩＧＢＯＳＳ」、前に「気愛」と入ったユニホーム姿で登場すると、「（ファーストピッチは）一番緊張する瞬間」と表情を引き締めマウンドに上がった。打席には、中山の長男と少年野球時代に一緒にプレーしたという清宮幸が“友情出演”。見事なノーバウンド投球を披露した中山