◆男子プロゴルフツアー▽ミズノオープン第２日（２９日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４８０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、通算３アンダーまでの５５選手（出場１３２人）が決勝ラウンドに進出した。首位と１打差の２位で出た小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、１５アンダーで単独首位に立った。３打差の２位に米沢蓮（ＬＡＮＤＣＡＲＲＹ）とショーン・ノリス（南