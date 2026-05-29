■これまでのあらすじ新婚初夜だというのに実家に泊まる夫。そして、母と決別した香奈。香奈が夫婦生活に不安を感じる中、翌日、義母が突然訪ねてくる。こだわりの強い誠一のためにこれからは「私がいろいろ教えてあげますよ」と言われ、母を信じられないなら義母を頼ればいいと思うが…。義母から結婚式に参列してくれたお友だちのために食事会を開いてほしいと言われました。誠一さんに相談してみると、すでにお義母さんと話し合