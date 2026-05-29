俳優の水上恒司、福士蒼汰が29日、都内で行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』公開初日舞台あいさつに登壇。福士が今作で演じた悪役の苦労を明かした。【写真】たのしそう！スーツ姿の福士蒼汰＆水上恒司＆ユンホ国際指名手配犯のボスである村田蓮司役を演じた福士は、冒頭のあいさつで「不安です」ポツリ。普段とは印象の違いすぎるキャラクターに「（観た人が）風邪ひかないかな」と苦笑いした。役作りのため