自分の誕生日なのに、義家族のパーティー準備をひとりでこなす羽目になった妻…これはさすがにつらいですよね。しかも片付けも放置、プレゼントもなし。それなのに義妹にはハイブランドのポーチを贈る夫って、いったいどんな感覚なのでしょうか…？気持ちを切り替えようとした矢先にまたもや義家族が集結している展開、妻の我慢がどこまでもつか、ちょっと心配になってきますよね。>>【まんが】仲良し義実家に荒らされた家(ウーマ