29日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比20銭円高ドル安の1ドル＝159円26〜28銭。ユーロは20銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円37〜41銭。米国とイランが60日間の停戦延長に暫定合意したと伝わり、原油先物価格が下落。「有事のドル買い」を解消する動きが出た。一方、東京株式市場で日経平均株価終値が最高値を更新。市場では「投資家がリスクを取る姿勢を強め、比較的安全