スターバックスコーヒーは、2026年5月26日から「オリジナル シリコンアイストレー」のプレゼントキャンペーンを実施しています。オンラインストアで、対象商品を含め3500円以上購入した人が対象です。キャンペーンはアイストレーがなくなり次第、終了となります。2種類から選べる1回の注文で対象商品1個以上かつ、税込3500円以上の買い物をした人が対象です。ギフトラッピング選択時の金額は合計金額の対象に含まれます。対象条件