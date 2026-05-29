人気急上昇中の9人組アイドルグループ・BUDDiiSが、朝まで熱中する企画に体を張って挑戦する番組『EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS』。5月28日（木）深夜に放送された同番組では、BUDDiiSメンバーの1人が衝撃的な“武勇伝”をテレビ初告白する場面があった。【映像】「子役の時にSEKAI NO OWARIのMVに…」人気急上昇中アイドル、メンバーも最近知った“武勇伝”をテレビ初告白今回はゲストMCにちゃんぴおんずを招き、「空気を読んでグラ