ファンケル銀座スクエアでは2026年5月28日から6月3日まで、毎年好評の入場無料イベント「あじさいガーデン」が開催されています。心身ともにリラックスできる空間今年のテーマは「Brilliant Blue」。会場となる10Fスカイガーデンは濃淡様々なブルーのあじさいで埋め尽くされ、神秘的で爽やかな世界観に。知性的・調和・安定・神秘的・といった意味があるブルーのあじさいが彩る、今しか見られない特別な空中庭園になっています。期