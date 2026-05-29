鈴木知事は環境省を訪れ、クマによる被害防止対策への支援などを要望しました。財政支援のほか、放置された果樹を速やかに伐採できるように、新たな制度の構築などを求めています。29日、各省庁を訪れて要望を行った鈴木知事。環境省には、クマの被害防止対策への支援拡充などを求める要望書を石原環境大臣に手渡しました。要望には、クマの出没の抑制対策や緊急銃猟などの取り組みを進めるための財政支援のほか、クマを引き寄せる