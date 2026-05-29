5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、マスコットオブザイヤーに千葉ジェッツのジャンボくんが選出された。 ジャンボくんがマスコットオブザイヤーを受賞するのは、2019－20シーズン以来6年ぶり4回目。2017－18シーズンから3連覇を達成した人気マスコットが、2025－26シーズンの頂点に返り咲いた。 今シーズン