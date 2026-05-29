5月29日、都内でBリーグの年間表彰式「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」が行われ、レギュラーシーズン最優秀インプレッシブ選手賞（MIP）にレバンガ北海道の富永啓生が選出された。 25歳の富永は、188センチ85キロのシューティングガード。桜丘高校卒業後にアメリカへ渡り、レンジャー・カレッジ、ネブラスカ大学でプレーした。Gリーグのインディアナ・マッドアンツでプロ