きゃりーぱみゅぱみゅが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場。本日5月29日22時よりプレミア公開される。 （関連：きゃりーぱみゅぱみゅは全てを糧に表現を続けるポップとリアリティの共存、無二の世界を届けた出産後初ワンマン） 今回は、2013年にTVアニメ『クレヨンしんちゃん』のオープニングテーマに使用された「キミに100パーセント」を披露。『THE FIRST TAKE』仕様にアレ