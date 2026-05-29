きょう（29日）の岡山・香川は高気圧に覆われて晴れ間が広がり、暑い一日になりました。あす（30日）、あさって（31日）も最高気温は真夏日の予報で、熱中症への注意が必要です。 【写真を見る】高気圧に覆われて暑い一日に総社市では20基の噴水が起動する「夏開き式」幼稚園児らがさっそく【岡山】 「どうぞ」 岡山県総社市の「まちかどの泉」で開かれた「夏開き式」です。 まぶしい日差しの中、20基の噴水から水が噴き出