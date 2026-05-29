２９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。前日比１６３６円高の６万６３２９円まで値を上げ、初の６万６０００円台に乗せた。世界的な株価指標であるＭＳＣＩのリバランス（銘柄入れ替え）もあり売買代金は１６兆円と過去最高を記録した。 とりわけ、市場の関心を集めたのは村田製作所が一時ストップ高に買われるなど、積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）関連を中心に電子部品株が急伸したことだ。ＭＬＣ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 助手席の窓から顔出し…女性死亡
- 2. アッコ「鼻につく」ジャンボ説教
- 3. 北センチネル島に上陸 男性弁明
- 4. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 5. 大臣「児相に躊躇なく相談を」
- 6. 回転寿司に洗剤 SNSで動画が拡散
- 7. 「妻が元AV女優?」背筋が凍った
- 8. 動かないお巡りさん 正体に驚き
- 9. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 10. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 1. 助手席の窓から顔出し…女性死亡
- 2. 北センチネル島に上陸 男性弁明
- 3. 大臣「児相に躊躇なく相談を」
- 4. 回転寿司に洗剤 SNSで動画が拡散
- 5. 「妻が元AV女優?」背筋が凍った
- 6. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 7. 2日無断欠勤…寝室に夫婦の遺体
- 8. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 9. 鹿児島行きJAL便に緊急着陸要請
- 10. 阿部氏逮捕「娘アホ?」投稿波紋
- 1. 旭川転落 少女を裸にさせたワケ
- 2. 日本人口 5年で310万人近く減少
- 3. 賛否両論の児相対応 通報の背景
- 4. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 5. 匿流の呼び方「珍流団」改名提案
- 6. 「ナチュラル」会長5回目の逮捕
- 7. エアコン誤使用で発火 要注意
- 8. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 9. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 10. 異例？秋篠宮ご夫妻が「万歳」
- 1. 露の批判は「ばかげている」反論
- 2. 「オーナーへの侮辱」初EVに酷評
- 3. 短剣発言に「一線越えた」と反発
- 4. 中国の報道官「日本は災いの種」
- 5. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 6. 日本が「言行不一致」露呈と批判
- 7. 握手を拒否した独選手 理由説明
- 8. トランプ氏そっくり? 命救われた
- 9. 日本の情報会議法に懸念 中国
- 10. エボラ出血熱疑い 1000人超える
- 1. 月15万円あれば十分→甘かった
- 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 3. もう来なくていい…初孫を拒絶
- 4. トヨタ 次世代EVの開発を中止に
- 5. 氷河期世代「居住貧困」のリアル
- 6. 駅前にタワマンできて地元民悲劇
- 7. 「心が病んで当然の会社」の特徴
- 8. 「ググる」が変化 背景に危機感
- 9. 「スーパードライ」を全面刷新へ
- 10. 完全養殖ウナギ きょうから販売
- 1. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 2. 【Amazon スマイルSale】最大40%オフに！PC周辺機器・ガジェットがセール中
- 3. アンダーアーマーがAmazonでSALE
- 4. アディダス靴がAmazonで45%OFFに
- 5. Amazonでバックパックが超特価に
- 6. AmazonでNBシューズが最大48%OFF
- 7. Qualcomm「Snapdragon C」発表、300ドル台Windowsノート狙う MacBook Neo対抗を視野に
- 8. ヘッドフォン「H6 Air」試用
- 9. 滝汗対策に今売れてる神インナー
- 10. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 11. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 12. シャオミ 新型ウォッチS5発売へ
- 13. シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化
- 14. Xperia1VIIIレビュー カメラ強化
- 15. 「Xiaomi 17T Pro」クイックフォトレビュー
- 16. 元テレビ局員が解説。Meta社は「カモを徹底的にしゃぶり尽くす」仕組みだった？ロイター記者が暴いたAI審査の闇
- 17. VRChat内で「本物の星空」観測
- 18. 【おすすめキーボード】日本語配列な「AULA F99J」「AULA Hero68J」をレビュー。磁気方式と超静音が良すぎました！
- 19. 新製品レビュー：Xiaomi 15 Ultra “高級コンデジ”に代わる1台となるか？ ライカ協業のカメラ機能を搭載したハイエンドスマートフォン
- 20. 宇和海に面するリアス式海岸の土地とそこに生きる人々を写した6年間の記録。写真集「UWAKAI」宮脇慎太郎
- 1. 男バレ佐藤容疑者に周囲呆れてた
- 2. 大谷に異変「我を失っている」
- 3. 大坂なおみ ファッションに批判
- 4. メッシ 6大会連続のW杯メンバー
- 5. 村上宗隆が低評価 圏外に米怒り
- 6. 羽月隆太郎氏の暴露配信に反感も
- 7. 白鵬氏いれば復興あったが…指摘
- 8. 羽月被告 黙秘は「時間稼ぎ」
- 9. ビーチバレー 双眼鏡で観戦禁止
- 10. 佐藤容疑者だけでなく不祥事続出
- 1. アッコ「鼻につく」ジャンボ説教
- 2. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 3. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 4. 刺殺の池袋ポケセン 営業再開へ
- 5. 雨穴氏 世界的文学賞の最終候補
- 6. テレ朝が「あのちゃんねる」終了
- 7. 羽月氏謝罪も「おもちゃ」扱い
- 8. 相葉雅紀の実家で「消えたもの」
- 9. 藤森慎吾 Xアカを「凍結させて」
- 10. 嵐公演に困惑の声「ダメなの?」
- 1. どう見ても下着…なぜ流行する
- 2. 三菱 7年ぶり「パジェロ」復活
- 3. 高2の娘 まさかの行動で高校退学
- 4. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 5. 「よく産むよね」高齢出産を嘲笑
- 6. 阿部氏への浅はかな同情に絶望
- 7. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 8. ミスドの新作ドーナツを実食
- 9. 元AKB、ブレイク俳優になるまで
- 10. 「サンダル履くとすぐ疲れる」って人に！【グローバルワーク】週7で頼りたい「楽ちんサンダル」