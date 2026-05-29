２９日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発。前日比１６３６円高の６万６３２９円まで値を上げ、初の６万６０００円台に乗せた。世界的な株価指標であるＭＳＣＩのリバランス（銘柄入れ替え）もあり売買代金は１６兆円と過去最高を記録した。 とりわけ、市場の関心を集めたのは村田製作所が一時ストップ高に買われるなど、積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）関連を中心に電子部品株が急伸したことだ。ＭＬＣ